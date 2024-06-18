Челябинский минздрав: детское ожирение замедляет половое созревание

В минздраве Челябинской области рассказали жителям, что детское ожирение замедляет половое созревание подростков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, есть у заболевания и другие последствия.
«Ожирение у детей и подростков опасно осложнениями, которые может за собой повлечь избыточный вес. К таким осложнениям можно отнести сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение полового созревания у подростков», — пояснили в минздраве.
Заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-эндокринолог ДГКП № 1 Челябинска Елена Уласюк подчеркнула, что изменение пищевого поведения и увеличение физической активности ребенка является основой лечения ожирения. Рациональное питание у детей должно быть соответственно возрасту и весоростовым показателям.
Важность правильного пищевого поведения, которое формируется с детства, не ограничивается только составлением ежедневного меню. Оно также включает режим питания и обучение пищевому этикету, что способствует предотвращению ожирения и связанных с ним проблем.
Врач-гастроэнтеролог ДГКП № 1 Челябинска Тимур Алимов высказывался о вреде несбалансированных продуктов. К ним относятся чипсы, фастфуд, газированные напитки и сладости. Такие закуски имеют низкую питательную ценность и высокое содержание трансжиров, сахаров и соли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!