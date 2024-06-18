18 июня 2024

Челябинский минздрав: детское ожирение замедляет половое созревание

© Служба новостей «URA.RU»
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Фастфуд ведет к ожирению и другим проблемам здоровья молодежи
Фастфуд ведет к ожирению и другим проблемам здоровья молодежи Фото:

В минздраве Челябинской области рассказали жителям, что детское ожирение замедляет половое созревание подростков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, есть у заболевания и другие последствия.

«Ожирение у детей и подростков опасно осложнениями, которые может за собой повлечь избыточный вес. К таким осложнениям можно отнести сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение полового созревания у подростков», — пояснили в минздраве.

Заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-эндокринолог ДГКП № 1 Челябинска Елена Уласюк подчеркнула, что изменение пищевого поведения и увеличение физической активности ребенка является основой лечения ожирения. Рациональное питание у детей должно быть соответственно возрасту и весоростовым показателям.

Важность правильного пищевого поведения, которое формируется с детства, не ограничивается только составлением ежедневного меню. Оно также включает режим питания и обучение пищевому этикету, что способствует предотвращению ожирения и связанных с ним проблем.

Врач-гастроэнтеролог ДГКП № 1 Челябинска Тимур Алимов высказывался о вреде несбалансированных продуктов. К ним относятся чипсы, фастфуд, газированные напитки и сладости. Такие закуски имеют низкую питательную ценность и высокое содержание трансжиров, сахаров и соли.

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В минздраве Челябинской области рассказали жителям, что детское ожирение замедляет половое созревание подростков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, есть у заболевания и другие последствия. «Ожирение у детей и подростков опасно осложнениями, которые может за собой повлечь избыточный вес. К таким осложнениям можно отнести сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение полового созревания у подростков», — пояснили в минздраве. Заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-эндокринолог ДГКП № 1 Челябинска Елена Уласюк подчеркнула, что изменение пищевого поведения и увеличение физической активности ребенка является основой лечения ожирения. Рациональное питание у детей должно быть соответственно возрасту и весоростовым показателям. Важность правильного пищевого поведения, которое формируется с детства, не ограничивается только составлением ежедневного меню. Оно также включает режим питания и обучение пищевому этикету, что способствует предотвращению ожирения и связанных с ним проблем. Врач-гастроэнтеролог ДГКП № 1 Челябинска Тимур Алимов высказывался о вреде несбалансированных продуктов. К ним относятся чипсы, фастфуд, газированные напитки и сладости. Такие закуски имеют низкую питательную ценность и высокое содержание трансжиров, сахаров и соли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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