19 июня 2024

Из горящего общежития в Екатеринбурге эвакуировались 51 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из горящего здания пожарные спасли пять человек (архивное фото)
Из горящего здания пожарные спасли пять человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 19 июня загорелась квартира в общежитии на улице Альпинистов, 20/1. Из горящего пятиэтажного здания самостоятельно эвакуировались 46 человек, еще пятерых спасли пожарные, сообщил URA.RU начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга майор Сергей Колигов.

«В 20:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Альпинистов, 20/1... Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Было спасено пять человек, из них трое детей. Самостоятельно эвакуировалось 46 человек, из них 11 детей», — рассказал Колигов.

В тушении возгорания приняли участие семь единиц спецтехники и 20 пожарных. Причина пожара будет установлена дознавателями.

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В Екатеринбурге вечером 19 июня загорелась квартира в общежитии на улице Альпинистов, 20/1. Из горящего пятиэтажного здания самостоятельно эвакуировались 46 человек, еще пятерых спасли пожарные, сообщил URA.RU начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга майор Сергей Колигов. «В 20:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Альпинистов, 20/1... Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Было спасено пять человек, из них трое детей. Самостоятельно эвакуировалось 46 человек, из них 11 детей», — рассказал Колигов. В тушении возгорания приняли участие семь единиц спецтехники и 20 пожарных. Причина пожара будет установлена дознавателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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