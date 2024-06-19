В Екатеринбурге вечером 19 июня загорелась квартира в общежитии на улице Альпинистов, 20/1. Из горящего пятиэтажного здания самостоятельно эвакуировались 46 человек, еще пятерых спасли пожарные, сообщил URA.RU начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга майор Сергей Колигов.
«В 20:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, улица Альпинистов, 20/1... Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Было спасено пять человек, из них трое детей. Самостоятельно эвакуировалось 46 человек, из них 11 детей», — рассказал Колигов.
В тушении возгорания приняли участие семь единиц спецтехники и 20 пожарных. Причина пожара будет установлена дознавателями.
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