В Нижнем Тагиле новорожденный умер от сепсиса

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15 июня умер новорожденный, появившийся на свет за 18 дней назад. После проведенного вскрытия врачи узнали, что ребенок погиб от пупочного сепсиса. Об этом сообщила бабушка погибшего малыша.
«Мария пришла к дочери в гости, чтобы проведать внука, и увидела, что у малыша синие губы. Родные сразу вызвали скорую помощь — врачи приехали быстро, но малыша спасти не смогли. В справке о смерти ребенка указали причину: пупочный сепсис», — приводит слова женщины портал Е1.ru.
По словам бабушки, 17-летняя мама ребенка начала плохо себя чувствовать еще в больнице, ей пришлось делать кесарево сечение из-за подтекающих родовых вод и вероятности, что ребенок задохнется. Женщина уточнила, что уже после выписки пришедшие на вызов врачи не заметили плохого состояния малыша, а его тяжелое дыхание объяснили жарой. На следующий день после ухудшения состояния новорожденный скончался.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве не комментируют информацию.
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