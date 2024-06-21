Суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР

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Тверской суд признал геноцид советского народа в годы ВОВ
Тверской суд признал геноцид советского народа в годы ВОВ Фото:

Тверской суд признал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Решение было принято на выездном совещании суда. 

«Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР», — приводит ТАСС решение. На выездном заседании в историческом парке «Россия — моя история» были губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также ветераны ВОВ, студенты, школьники и общественники. 

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Тверской суд признал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Решение было принято на выездном совещании суда.  «Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР», — приводит ТАСС решение. На выездном заседании в историческом парке «Россия — моя история» были губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также ветераны ВОВ, студенты, школьники и общественники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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