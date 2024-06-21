Тверской суд признал геноцид советского народа в годы ВОВ
Тверской суд признал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Решение было принято на выездном совещании суда.
«Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР», — приводит ТАСС решение. На выездном заседании в историческом парке «Россия — моя история» были губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также ветераны ВОВ, студенты, школьники и общественники.
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