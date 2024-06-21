Молдавия начала процесс вступления в Евросоюз

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Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС Фото:

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом сообщила сама политик. 

«Сегодня я подписал Указ об открытии переговоров по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу», — сообщила Санду. По ее словам, Молдавия обсудила с национальной комиссией по евроинтеграции позицию страны. Переговорщиком от республики назначена вице-премьер Кристина Герасимова. 

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом сообщила сама политик.  «Сегодня я подписал Указ об открытии переговоров по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу», — сообщила Санду. По ее словам, Молдавия обсудила с национальной комиссией по евроинтеграции позицию страны. Переговорщиком от республики назначена вице-премьер Кристина Герасимова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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