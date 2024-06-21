Молдавия начала процесс вступления в Евросоюз

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Об этом сообщила сама политик.
«Сегодня я подписал Указ об открытии переговоров по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу», — сообщила Санду. По ее словам, Молдавия обсудила с национальной комиссией по евроинтеграции позицию страны. Переговорщиком от республики назначена вице-премьер Кристина Герасимова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.