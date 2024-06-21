Кабмин РФ одобрил проект по военному сотрудничеству с Индией

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индией по взаимному направлению воинских формирований и военных судов. Документ, представленный Министерством обороны России, предусматривает порядок взаимодействия двух стран в данной сфере.
«Одобрить <...> проект соглашения между правительством РФ и правительством [Индии] о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию [Индии] и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов [Индии] на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — говорится в опубликованном на официальном сайте ведомства распоряжении.
Кроме того, Минобороны получило задание провести при участии МИД РФ переговоры с индийской стороной и при достижении согласия подписать соглашение от имени российского правительства. При этом министерству разрешено вносить несущественные изменения в проект документа.
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