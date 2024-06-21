21 июня 2024

Кабмин РФ одобрил проект по военному сотрудничеству с Индией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РФ и Индия развивают военное сотрудничество
РФ и Индия развивают военное сотрудничество Фото:

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индией по взаимному направлению воинских формирований и военных судов. Документ, представленный Министерством обороны России, предусматривает порядок взаимодействия двух стран в данной сфере.

«Одобрить <...> проект соглашения между правительством РФ и правительством [Индии] о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию [Индии] и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов [Индии] на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — говорится в опубликованном на официальном сайте ведомства распоряжении.

Кроме того, Минобороны получило задание провести при участии МИД РФ переговоры с индийской стороной и при достижении согласия подписать соглашение от имени российского правительства. При этом министерству разрешено вносить несущественные изменения в проект документа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индией по взаимному направлению воинских формирований и военных судов. Документ, представленный Министерством обороны России, предусматривает порядок взаимодействия двух стран в данной сфере. «Одобрить <...> проект соглашения между правительством РФ и правительством [Индии] о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию [Индии] и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов [Индии] на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — говорится в опубликованном на официальном сайте ведомства распоряжении. Кроме того, Минобороны получило задание провести при участии МИД РФ переговоры с индийской стороной и при достижении согласия подписать соглашение от имени российского правительства. При этом министерству разрешено вносить несущественные изменения в проект документа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...