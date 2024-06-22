В Пермском крае фура улетела в отбойник из-за плохой видимости на дороге

Фура с прицепом улетела в отбойник, потеряв управление (архивное фото)
На трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка Кукуштан грузовик с прицепом потерял управление и улетел в отбойник из-за плохой видимости на дороге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«На Е22 видимость нулевая. У Кукуштана фуру болтало по полосам, потом она врезалась в отбойник. После этого транспортное средство отбросило, оно несколько раз перевернулось. Что с водителем — неизвестно», — сообщили очевидцы.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
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