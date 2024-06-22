22 июня 2024

В Пермском крае фура улетела в отбойник из-за плохой видимости на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура с прицепом улетела в отбойник, потеряв управление (архивное фото)
Фура с прицепом улетела в отбойник, потеряв управление (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка Кукуштан грузовик с прицепом потерял управление и улетел в отбойник из-за плохой видимости на дороге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«На Е22 видимость нулевая. У Кукуштана фуру болтало по полосам, потом она врезалась в отбойник. После этого транспортное средство отбросило, оно несколько раз перевернулось. Что с водителем — неизвестно», — сообщили очевидцы.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

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На трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка Кукуштан грузовик с прицепом потерял управление и улетел в отбойник из-за плохой видимости на дороге. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На Е22 видимость нулевая. У Кукуштана фуру болтало по полосам, потом она врезалась в отбойник. После этого транспортное средство отбросило, оно несколько раз перевернулось. Что с водителем — неизвестно», — сообщили очевидцы. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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