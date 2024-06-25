В небе рядом с Челябинском ведутся испытания сигнальных изделий

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Челябинцев предупредили о вспышках в небе над Челябинском Фото:

Жителей Челябинска и пригородов областного центра предупредили об испытаниях сигнальных изделий, которые могут быть видны издалека в виде вспышек. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«На полигоне одного из предприятий с 9-00 до 16-00 идет испытание сигнальных изделий. Просим не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей поселка Чурилово напугали падающие горящие обломки. Видео они разместили в соцсетях. В комментариях предположили, что это может быть ракетница, которую запустили в низкую облачность.

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Жителей Челябинска и пригородов областного центра предупредили об испытаниях сигнальных изделий, которые могут быть видны издалека в виде вспышек. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС. «На полигоне одного из предприятий с 9-00 до 16-00 идет испытание сигнальных изделий. Просим не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей поселка Чурилово напугали падающие горящие обломки. Видео они разместили в соцсетях. В комментариях предположили, что это может быть ракетница, которую запустили в низкую облачность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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