В небе рядом с Челябинском ведутся испытания сигнальных изделий

25 июня 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Челябинцев предупредили о вспышках в небе над Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска и пригородов областного центра предупредили об испытаниях сигнальных изделий, которые могут быть видны издалека в виде вспышек. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС. «На полигоне одного из предприятий с 9-00 до 16-00 идет испытание сигнальных изделий. Просим не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей поселка Чурилово напугали падающие горящие обломки. Видео они разместили в соцсетях. В комментариях предположили, что это может быть ракетница, которую запустили в низкую облачность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинска и пригородов областного центра предупредили об испытаниях сигнальных изделий, которые могут быть видны издалека в виде вспышек. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС. «На полигоне одного из предприятий с 9-00 до 16-00 идет испытание сигнальных изделий. Просим не беспокоиться», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей поселка Чурилово напугали падающие горящие обломки. Видео они разместили в соцсетях. В комментариях предположили, что это может быть ракетница, которую запустили в низкую облачность.