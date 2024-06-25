В Челябинске откроется музыкальный бар

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В баре планируют подавать настройки, коктейли, классические блюда и стрит-фуд
В баре планируют подавать настройки, коктейли, классические блюда и стрит-фуд Фото:

В центре Челябинска откроется музыкальный бар «Алгоритм». Точную дату открытия владелец заведения пока не раскрывает.

«Музыка улиц, Dj, живые выступления. Совсем скоро мы запустим Алгоритм», — сообщается в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

Как URA.RU сообщило руководство ресторана, точная дата открытия пока не оглашается. В меню планируют представить street foof, европейскую и азиатскую кухни. Для гостей будет действовать бар с настойками, пивом и авторскими коктейлями.

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В центре Челябинска откроется музыкальный бар «Алгоритм». Точную дату открытия владелец заведения пока не раскрывает. «Музыка улиц, Dj, живые выступления. Совсем скоро мы запустим Алгоритм», — сообщается в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте». Как URA.RU сообщило руководство ресторана, точная дата открытия пока не оглашается. В меню планируют представить street foof, европейскую и азиатскую кухни. Для гостей будет действовать бар с настойками, пивом и авторскими коктейлями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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