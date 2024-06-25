В Челябинске откроется музыкальный бар

В баре планируют подавать настройки, коктейли, классические блюда и стрит-фуд
В центре Челябинска откроется музыкальный бар «Алгоритм». Точную дату открытия владелец заведения пока не раскрывает.
«Музыка улиц, Dj, живые выступления. Совсем скоро мы запустим Алгоритм», — сообщается в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».
Как URA.RU сообщило руководство ресторана, точная дата открытия пока не оглашается. В меню планируют представить street foof, европейскую и азиатскую кухни. Для гостей будет действовать бар с настойками, пивом и авторскими коктейлями.
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