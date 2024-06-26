Пенсионер из Екатеринбурга перевел «сотрудникам ФСБ» более 4,6 млн рублей

Мошенники вынудили пенсионера из Екатеринбурга перевести им более 4,6 млн рублей

27 июня 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Силовики взялись за раскрытие IT-преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 82-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, потеряв более 4,6 миллиона рублей. Пенсионер поверил лжесотрудникам ФСБ, которые убедили его перевести сбережения на «безопасные счета». Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «В дежурную часть отдела полиции № 14 обратился мужчина который сообщил, что телефонные аферисты убедили его отдать сбережения на сумму четыре миллиона и 638 тысяч рублей. Следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного IT-преступления», — следует из сообщения. Лжесотрудники ФСБ пояснили пенсионера, что его деньги в опасности из-за фиктивного перевода за границу. Они сказали, что это связано с экстремизмом и что ему нужно срочно перевести все свои сбережения на другой счет для их «безопасности». Мужчина поверил и несколькими переводами отправил свои деньги и сбережения супруги на указанные аферистами счета. Когда сумма была переведена, мошенники прекратили общение, и тогда мужчина понял, что его обманули. Ранее мошенники вынудили известного екатеринбургского адвоката, члена Общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого перевести им 992 тысячи рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело. Сам же адвокат уверят, что вовремя раскусил жуликов и те не получили ни рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 82-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, потеряв более 4,6 миллиона рублей. Пенсионер поверил лжесотрудникам ФСБ, которые убедили его перевести сбережения на «безопасные счета». Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «В дежурную часть отдела полиции № 14 обратился мужчина который сообщил, что телефонные аферисты убедили его отдать сбережения на сумму четыре миллиона и 638 тысяч рублей. Следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники полиции предпринимают весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного IT-преступления», — следует из сообщения. Лжесотрудники ФСБ пояснили пенсионера, что его деньги в опасности из-за фиктивного перевода за границу. Они сказали, что это связано с экстремизмом и что ему нужно срочно перевести все свои сбережения на другой счет для их «безопасности». Мужчина поверил и несколькими переводами отправил свои деньги и сбережения супруги на указанные аферистами счета. Когда сумма была переведена, мошенники прекратили общение, и тогда мужчина понял, что его обманули. Ранее мошенники вынудили известного екатеринбургского адвоката, члена Общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого перевести им 992 тысячи рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело. Сам же адвокат уверят, что вовремя раскусил жуликов и те не получили ни рубля.