28 июня 2024

Губернатор Текслер поздравил челябинских офицеров боевой авиации с выпуском. Фото

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Второй день ПМЭФ-2024. 6 июня. Санкт-Петербург., текслер алексей
Текслер отметил роль Вооруженных сил в решающие для страны моменты (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с окончанием учебы офицеров боевого управления авиацией филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии» (ВУНЦ ВВС «ВВА») имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Глава региона принял участие в торжественном построении, посвященном 120 выпуску офицеров боевого управления авиацией. В этом году Военно-воздушная академия выпустила порядка 150 офицеров для Вооруженных сил РФ и дружественных России государств, из них трое окончили обучение с медалью и 14 — с красным дипломом», — сообщается в telegram-канале правительства Челябинской области.

В поздравительной речи Текслер отметил, что мир переживает непростой период и наша страна в условиях огромного военного и экономического давления вынуждена отстаивать свои национальные интересы. «Это поворотный момент в истории нашей страны, это рубежное время, когда важно консолидировать все ресурсы, сплотиться вокруг нашего президента. В такие решающие моменты истории роль Вооруженных сил всегда была определяющей», — добавил Текслер.

Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» является преемником Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, которое было создано 1 октября 1936 года. За годы работы подготовлено более 44 тысяч авиационных специалистов, в том числе 36 героев Советского Союза и Российской федерации, один герой социалистического труда, более 70 генералов.

Отдельную благодарность губернатор выразил преподавателям филиала
Отдельную благодарность губернатор выразил преподавателям филиала
В этом году Военно-воздушная академия выпустила порядка 150 офицеров
В этом году Военно-воздушная академия выпустила порядка 150 офицеров

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с окончанием учебы офицеров боевого управления авиацией филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии» (ВУНЦ ВВС «ВВА») имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «Глава региона принял участие в торжественном построении, посвященном 120 выпуску офицеров боевого управления авиацией. В этом году Военно-воздушная академия выпустила порядка 150 офицеров для Вооруженных сил РФ и дружественных России государств, из них трое окончили обучение с медалью и 14 — с красным дипломом», — сообщается в telegram-канале правительства Челябинской области. В поздравительной речи Текслер отметил, что мир переживает непростой период и наша страна в условиях огромного военного и экономического давления вынуждена отстаивать свои национальные интересы. «Это поворотный момент в истории нашей страны, это рубежное время, когда важно консолидировать все ресурсы, сплотиться вокруг нашего президента. В такие решающие моменты истории роль Вооруженных сил всегда была определяющей», — добавил Текслер. Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» является преемником Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, которое было создано 1 октября 1936 года. За годы работы подготовлено более 44 тысяч авиационных специалистов, в том числе 36 героев Советского Союза и Российской федерации, один герой социалистического труда, более 70 генералов.
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