01 июля 2024

В челябинском поселке Малиновка нашли пропавшего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
Ребенка нашли менее чем за сутки Фото:

В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области менее чем за сутки найдена пропавшая 13-летняя девочка. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда.

«Девочка найдена. Жива», — сообщили утром 2 июля в официальной группе поисково-спасательного отряда «Легион Спас74» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры разместили фото ребенка, а также особые приметы. Девочка была найдена менее чем за сутки. Волонтеры продолжают разыскивать 15-летнюю девушку, которая 24 июня ушла из дома в Кетовском районе Курганской области. Она может находиться в нашем регионе.

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В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области менее чем за сутки найдена пропавшая 13-летняя девочка. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда. «Девочка найдена. Жива», — сообщили утром 2 июля в официальной группе поисково-спасательного отряда «Легион Спас74» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры разместили фото ребенка, а также особые приметы. Девочка была найдена менее чем за сутки. Волонтеры продолжают разыскивать 15-летнюю девушку, которая 24 июня ушла из дома в Кетовском районе Курганской области. Она может находиться в нашем регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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