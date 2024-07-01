В челябинском поселке Малиновка нашли пропавшего ребенка

В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области менее чем за сутки найдена пропавшая 13-летняя девочка. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда.
«Девочка найдена. Жива», — сообщили утром 2 июля в официальной группе поисково-спасательного отряда «Легион Спас74» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры разместили фото ребенка, а также особые приметы. Девочка была найдена менее чем за сутки. Волонтеры продолжают разыскивать 15-летнюю девушку, которая 24 июня ушла из дома в Кетовском районе Курганской области. Она может находиться в нашем регионе.
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