В Челябинской области подешевели огурцы, помидоры и яйца

В Челябинской области за месяц снизились цены на огурцы, помидоры и яйца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«Среди продовольственных товаров мы обнаружили 52 позиции, показывающих снижение. Лидерами стали свежие огурцы — на 29,2% (108,3 рубля за кг), помидоры — на 19,7% (215,8 рубля), а также куриные яйца — на 9,2% (119,3 рубля за десяток)», — уточнили URA.RU в КСП.
В пятерку продуктов с наибольшим снижением цен также попали сухие молочные смеси для детского питания — на 4,1% (1225 рублей за килограмм), и соленые и копченые рыбные деликатесы — на 3,9% (2403 рубля за килограмм). Среди непродовольственных товаров лидером падения цен стал топливный газ — на 12,3% (17 рублей за литр). На 6,2% снизились цены на триммеры (8651 рубль) и супрастин (64,2 рубля), на 5,6% подешевели смартфоны (10 178 рублей). Замыкают пятерку лидеров кожаные перчатки со снижением на 5,1% (2 155,7 рубля).
Среди услуг снизилось десять позиций. Дефляция ярче заметна в поездках в страны Средней Азии — на 10,1% со средней ценой в 66 475 рублей. Подешевели и путевки в ОАЭ — на 8,9% до 54 200 рублей, и в страны Юго-Восточной Азии — на 5,8% до 85 733 рублей. На 1,1% меньше для челябинцев стали стоить кинотеатры (248,8 рубля) и на 1% сутки в двухзвездочной гостинице (1 416 рублей).
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