Челябинского фермера наказали за свиной навоз с опасными паразитами

На главу крестьянско-фермерского хозяйства Троицкого района (КФХ, Челябинская область) составили протокол за неисполненное предписание о проекте и способе рекультивации земель, загрязненных свиным навозом с опасными паразитами. Об этом 3 июля URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«На главу КФХ составлен протокол за неисполнение предписания о проекте и способе рекультивации земель, материалы направлены в суд. Еще в июле 2023 года было установлено, что три земельных участка вблизи деревни Нижняя Санарка, загрязнены свиным навозом. Должностными лицами был произведен отбор проб почвы», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
По результатам исследований обнаружено превышение санитарно-паразитологических показателей. В земле находятся обобщенные колиформные бактерии. Ситуация потребовала рекультивации земель общей площадью 23,4 га.
В августе 2023 года землепользователь уже привлекался к административной ответственности за выявленное нарушение. Фермер получил предписание об устранении загрязнения. Однако до конца мая 2024 года арендатор так и не представил никаких документов, что привело к новому административному делу.
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