Арендатор рухнувшего в Челябинске склада добивается возмещения ущерба

03 июля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Из-за обрущения склада работники получили травмы, а арендаторы потеряли товар Фото: Владимир Васин © URA.RU Арендатор складского помещения на улице Потребительской, 28 и руководитель общества «Лавка кофе, чая» в Челябинске Станислав Крылов обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование уголовного дела из-за обрушения крыши, которое произошло 16 мая 2023 года. Он хочет добиться компенсации для людей, получивших травмы, а также получить ущерб за утраченный товар, сообщил URA.RU бизнесмен. «Под обломками рухнувшей крыши остались порядка 80% товара на сумму около 62 миллионов рублей. Четыре сотрудника склада получили травмы, но дело, которое поставили на контроль в центральном аппарате СК, было закрыто, а затем переквалифицировано на другое, без компенсации потерь арендаторам. В июне я отправил обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование дела», — рассказал URA.RU Крылов. Бизнесмен уточнил, что после обрушения кровли склада он остался с долгами перед поставщиками в размере 40 миллионов рублей. Ему пришлось уволить всех 75 сотрудников общества «Лавка кофе, чая» и обанкротить компанию. «Бизнес, который я взращивал 16 лет, умер — его убила рухнувшая бетонная крыша. В акте МЧС указано, что к обрушению привели строительно-ремонтные работы, которые проводил собственник склада — ООО „Еманжелинская городская типография“ Здание нельзя эксплуатировать, согласно документу, к нему даже подходить опасно», — рассказал предприниматель. Крылов добавил, что рассмотрение уголовного дела по ч.1 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, 18 января 2024 года было прекращено, а затем переквалифицировано на ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Данная статья не предусматривает ответственность за причинение крупного ущерба арендаторам. «Нас просто убрали из дела как потерпевших, а 16 апреля 2024 года следователем отдела полиции „Советский“ СУ УМВД вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия. Путем многочисленных жалоб нам удалось таки добиться возобновления уголовного дела, но только все по той же статье 118 УК РФ, где нас опять же нет в качестве потерпевших», — пояснил Крылов. В данный момент арендатор ждет ответ на жалобу главе СКР Бастрыкину. URA.RU направило запрос на официальную почту владельца здания. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало об обрушении кровли склада. Площадь рухнувших конструкций составила 400 квадратных метров. Четверо рабочих пострадали и были доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арендатор складского помещения на улице Потребительской, 28 и руководитель общества «Лавка кофе, чая» в Челябинске Станислав Крылов обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование уголовного дела из-за обрушения крыши, которое произошло 16 мая 2023 года. Он хочет добиться компенсации для людей, получивших травмы, а также получить ущерб за утраченный товар, сообщил URA.RU бизнесмен. «Под обломками рухнувшей крыши остались порядка 80% товара на сумму около 62 миллионов рублей. Четыре сотрудника склада получили травмы, но дело, которое поставили на контроль в центральном аппарате СК, было закрыто, а затем переквалифицировано на другое, без компенсации потерь арендаторам. В июне я отправил обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование дела», — рассказал URA.RU Крылов. Бизнесмен уточнил, что после обрушения кровли склада он остался с долгами перед поставщиками в размере 40 миллионов рублей. Ему пришлось уволить всех 75 сотрудников общества «Лавка кофе, чая» и обанкротить компанию. «Бизнес, который я взращивал 16 лет, умер — его убила рухнувшая бетонная крыша. В акте МЧС указано, что к обрушению привели строительно-ремонтные работы, которые проводил собственник склада — ООО „Еманжелинская городская типография“ Здание нельзя эксплуатировать, согласно документу, к нему даже подходить опасно», — рассказал предприниматель. Крылов добавил, что рассмотрение уголовного дела по ч.1 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, 18 января 2024 года было прекращено, а затем переквалифицировано на ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Данная статья не предусматривает ответственность за причинение крупного ущерба арендаторам. «Нас просто убрали из дела как потерпевших, а 16 апреля 2024 года следователем отдела полиции „Советский“ СУ УМВД вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия. Путем многочисленных жалоб нам удалось таки добиться возобновления уголовного дела, но только все по той же статье 118 УК РФ, где нас опять же нет в качестве потерпевших», — пояснил Крылов. В данный момент арендатор ждет ответ на жалобу главе СКР Бастрыкину. URA.RU направило запрос на официальную почту владельца здания. К моменту публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало об обрушении кровли склада. Площадь рухнувших конструкций составила 400 квадратных метров. Четверо рабочих пострадали и были доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ЧП.