В микрорайоне Широкая речка — вдоль улицы Суходольской — екатеринбуржцы вынуждены терять время в многокилометровых заторах. Вечером 2 июля протяженность пробки составила три километра, следует из данных «Яндекс. Карт».
К моменту публикации заторы сложились от ул. Светлореченская до реки Патрушихи на протяжении ул. Суходольской. Причина — ремонтные работы.
Ранее сообщалось о планах мэра города Алексея Орлова сделать две проезжие части с четырьмя полосами движения по Суходольской улице. Они должны будут быть шириной по четыре метра и с тротуарами от 2,25 метра до 4,5 метра, а также иметь велодорожки.
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