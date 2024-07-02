Екатеринбуржцы мучаются в трехкилометровой пробке на Широкой речке. Скрин

На окраине Екатеринбурга возникают многокилометровые заторы
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , пробка, затор, дорожное движение, дорога, затрудненное движение, автотранспорт
Екатеринбуржцы застревают в многокилометровых заторах в Академе Фото:

В микрорайоне Широкая речка — вдоль улицы Суходольской — екатеринбуржцы вынуждены терять время в многокилометровых заторах. Вечером 2 июля протяженность пробки составила три километра, следует из данных «Яндекс. Карт».

К моменту публикации заторы сложились от ул. Светлореченская до реки Патрушихи на протяжении ул. Суходольской. Причина — ремонтные работы.

Ранее сообщалось о планах мэра города Алексея Орлова сделать две проезжие части с четырьмя полосами движения по Суходольской улице. Они должны будут быть шириной по четыре метра и с тротуарами от 2,25 метра до 4,5 метра, а также иметь велодорожки.

Обстановка на участке к моменту публикации
Обстановка на участке к моменту публикации

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В микрорайоне Широкая речка — вдоль улицы Суходольской — екатеринбуржцы вынуждены терять время в многокилометровых заторах. Вечером 2 июля протяженность пробки составила три километра, следует из данных «Яндекс. Карт». К моменту публикации заторы сложились от ул. Светлореченская до реки Патрушихи на протяжении ул. Суходольской. Причина — ремонтные работы. Ранее сообщалось о планах мэра города Алексея Орлова сделать две проезжие части с четырьмя полосами движения по Суходольской улице. Они должны будут быть шириной по четыре метра и с тротуарами от 2,25 метра до 4,5 метра, а также иметь велодорожки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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