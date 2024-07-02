Екатеринбуржцы мучаются в трехкилометровой пробке на Широкой речке. Скрин

На окраине Екатеринбурга возникают многокилометровые заторы

02 июля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы застревают в многокилометровых заторах в Академе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Широкая речка — вдоль улицы Суходольской — екатеринбуржцы вынуждены терять время в многокилометровых заторах. Вечером 2 июля протяженность пробки составила три километра, следует из данных «Яндекс. Карт». К моменту публикации заторы сложились от ул. Светлореченская до реки Патрушихи на протяжении ул. Суходольской. Причина — ремонтные работы. Ранее сообщалось о планах мэра города Алексея Орлова сделать две проезжие части с четырьмя полосами движения по Суходольской улице. Они должны будут быть шириной по четыре метра и с тротуарами от 2,25 метра до 4,5 метра, а также иметь велодорожки. Обстановка на участке к моменту публикации Скриншот с сервиса «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Широкая речка — вдоль улицы Суходольской — екатеринбуржцы вынуждены терять время в многокилометровых заторах. Вечером 2 июля протяженность пробки составила три километра, следует из данных «Яндекс. Карт». К моменту публикации заторы сложились от ул. Светлореченская до реки Патрушихи на протяжении ул. Суходольской. Причина — ремонтные работы. Ранее сообщалось о планах мэра города Алексея Орлова сделать две проезжие части с четырьмя полосами движения по Суходольской улице. Они должны будут быть шириной по четыре метра и с тротуарами от 2,25 метра до 4,5 метра, а также иметь велодорожки.