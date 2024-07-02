02 июля 2024

Девочка-подросток потеряла сознание в самолете, вылетавшем из Екатеринбурга

В самолете Red Wings Екатеринбург — Кемерово девочка-подросток упала в обморок
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет готовился к взлету, когда пассажирке стало плохо
Самолет готовился к взлету, когда пассажирке стало плохо Фото:

В самолете Red Wings, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Кемерово 1 июля, несовершеннолетняя пассажирка упала в обморок. У нее опустилось давление, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

«Пилоты запустили двигатели, выполнили руление на исполнительный старт, но в этот момент в салоне самолета стало плохо 17-летней девочке. У нее было низкое давление. Пассажирка потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Там к пассажирке вызвали врачей. Позже самолет благополучно вылетел в Кемерово.

Самолет вылетел с опозданием в полтора часа
Самолет вылетел с опозданием в полтора часа
Фото:

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В самолете Red Wings, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Кемерово 1 июля, несовершеннолетняя пассажирка упала в обморок. У нее опустилось давление, сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «Пилоты запустили двигатели, выполнили руление на исполнительный старт, но в этот момент в салоне самолета стало плохо 17-летней девочке. У нее было низкое давление. Пассажирка потеряла сознание», — говорится в сообщении. Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Там к пассажирке вызвали врачей. Позже самолет благополучно вылетел в Кемерово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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