Девочка-подросток потеряла сознание в самолете, вылетавшем из Екатеринбурга

Самолет готовился к взлету, когда пассажирке стало плохо
В самолете Red Wings, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Кемерово 1 июля, несовершеннолетняя пассажирка упала в обморок. У нее опустилось давление, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
«Пилоты запустили двигатели, выполнили руление на исполнительный старт, но в этот момент в салоне самолета стало плохо 17-летней девочке. У нее было низкое давление. Пассажирка потеряла сознание», — говорится в сообщении.
Экипаж принял решение вернуться на стоянку. Там к пассажирке вызвали врачей. Позже самолет благополучно вылетел в Кемерово.
Самолет вылетел с опозданием в полтора часа
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