Перекрытие улицы Лесопарковой в Челябинске стало причиной пробок. Скрин

04 июля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Из-за перекрытия на дорогах образовались пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за перекрытия движения по улице Лесопарковой в центре Челябинска на примыкающих к перекрытому участку улицах 4 июля образовались пробки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пробка возникла на примыкающих к перекрытому отрезку участках улицы Лесопарковой. Также пробка на проспекте Ленина от энтузиастов до Лесопарковой», — сообщает корреспондент агентства. Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыто с 4 по 9 июля. Это связано с аварийными работами на сетях водоснабжения. Из-за перекрытия движения на шесть дней изменен маршрут автобуса № 2. Примыкающие к перекрытому участку отрезки дороги из-за пробок выделены красным цветом Скрин карты с ресурса «2Гис» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за перекрытия движения по улице Лесопарковой в центре Челябинска на примыкающих к перекрытому участку улицах 4 июля образовались пробки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пробка возникла на примыкающих к перекрытому отрезку участках улицы Лесопарковой. Также пробка на проспекте Ленина от энтузиастов до Лесопарковой», — сообщает корреспондент агентства. Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыто с 4 по 9 июля. Это связано с аварийными работами на сетях водоснабжения. Из-за перекрытия движения на шесть дней изменен маршрут автобуса № 2.