Из-за перекрытия движения по улице Лесопарковой в центре Челябинска на примыкающих к перекрытому участку улицах 4 июля образовались пробки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Пробка возникла на примыкающих к перекрытому отрезку участках улицы Лесопарковой. Также пробка на проспекте Ленина от энтузиастов до Лесопарковой», — сообщает корреспондент агентства.
Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыто с 4 по 9 июля. Это связано с аварийными работами на сетях водоснабжения. Из-за перекрытия движения на шесть дней изменен маршрут автобуса № 2.
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