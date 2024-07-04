Перекрытие улицы Лесопарковой в Челябинске стало причиной пробок. Скрин

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Пробка из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Челябинск, пробка, ремонт дороги, пешеходы, проспект ленина, затрудненное движение
Из-за перекрытия на дорогах образовались пробки Фото:

Из-за перекрытия движения по улице Лесопарковой в центре Челябинска на примыкающих к перекрытому участку улицах 4 июля образовались пробки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Пробка возникла на примыкающих к перекрытому отрезку участках улицы Лесопарковой. Также пробка на проспекте Ленина от энтузиастов до Лесопарковой», — сообщает корреспондент агентства.

Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыто с 4 по 9 июля. Это связано с аварийными работами на сетях водоснабжения. Из-за перекрытия движения на шесть дней изменен маршрут автобуса № 2.

Примыкающие к перекрытому участку отрезки дороги из-за пробок выделены красным цветом
Примыкающие к перекрытому участку отрезки дороги из-за пробок выделены красным цветом

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Из-за перекрытия движения по улице Лесопарковой в центре Челябинска на примыкающих к перекрытому участку улицах 4 июля образовались пробки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Пробка возникла на примыкающих к перекрытому отрезку участках улицы Лесопарковой. Также пробка на проспекте Ленина от энтузиастов до Лесопарковой», — сообщает корреспондент агентства. Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыто с 4 по 9 июля. Это связано с аварийными работами на сетях водоснабжения. Из-за перекрытия движения на шесть дней изменен маршрут автобуса № 2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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