04 июля 2024

В ЕС на фоне слухов о визите Орбана в Россию обратились к Венгрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан может посетить Москву
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Венгрия не уполномочена представлять Евросоюз в переговорах с Россией. Об этом заявил уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель на фоне слухов, что премьер-министр Венгрии собирается посетить Москву.

«Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», — написал Мишель в социальной сети X. Он также подчеркнул, что «никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины».

Это заявление Мишель сделал на фоне обсуждения возможных мирных инициатив и визита Орбана в Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отказался опровергнуть или подтвердить эти слухи.

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Венгрия не уполномочена представлять Евросоюз в переговорах с Россией. Об этом заявил уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель на фоне слухов, что премьер-министр Венгрии собирается посетить Москву. «Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», — написал Мишель в социальной сети X. Он также подчеркнул, что «никакие переговоры об Украине не могут проходить без Украины». Это заявление Мишель сделал на фоне обсуждения возможных мирных инициатив и визита Орбана в Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отказался опровергнуть или подтвердить эти слухи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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