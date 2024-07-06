В Екатеринбурге выливают миллионы литров воды для борьбы с жарой

В Екатеринбурге коммунальщики для борьбы с жарой полили улицы на миллионы литров воды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«Проливать дорожное полотно необходимо, чтобы увеличить влажность и снизить температуру асфальта. За прошедшие сутки для промывки тротуаров и проезжей части Екатеринбурга на улицы вышло 59 единиц тракторов и комбинированных дорожных машин. Они использовали 1 900 кубометров воды», — говорится в сообщении.
Каждый кубометр воды равен 1000 литров. Поручение поливать дороги коммунальным службам дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Только за 4-ое июля и ночь на 5-ое июля на улицах уральской столицы работало 248 единиц спецтехники и 366 дорожных рабочих. Днем 5 июля вышли 315 рабочих и 142 единицы спецтехники, в том числе: 16 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 37 самосвалов, 5 аппаратов высокого давления, 3 катка. По заявлению мэрии, работы по летней уборке продолжаются.
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