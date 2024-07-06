06 июля 2024
05 июля 2024

В Екатеринбурге выливают миллионы литров воды для борьбы с жарой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каждый кубометр воды равен 1000 литров
Каждый кубометр воды равен 1000 литров Фото:

В Екатеринбурге коммунальщики для борьбы с жарой полили улицы на миллионы литров воды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Проливать дорожное полотно необходимо, чтобы увеличить влажность и снизить температуру асфальта. За прошедшие сутки для промывки тротуаров и проезжей части Екатеринбурга на улицы вышло 59 единиц тракторов и комбинированных дорожных машин. Они использовали 1 900 кубометров воды», — говорится в сообщении. 

Каждый кубометр воды равен 1000 литров. Поручение поливать дороги коммунальным службам дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Только за 4-ое июля и ночь на 5-ое июля на улицах уральской столицы работало 248 единиц спецтехники и 366 дорожных рабочих. Днем 5 июля вышли 315 рабочих и 142 единицы спецтехники, в том числе: 16 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 37 самосвалов, 5 аппаратов высокого давления, 3 катка. По заявлению мэрии, работы по летней уборке продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге коммунальщики для борьбы с жарой полили улицы на миллионы литров воды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Проливать дорожное полотно необходимо, чтобы увеличить влажность и снизить температуру асфальта. За прошедшие сутки для промывки тротуаров и проезжей части Екатеринбурга на улицы вышло 59 единиц тракторов и комбинированных дорожных машин. Они использовали 1 900 кубометров воды», — говорится в сообщении.  Каждый кубометр воды равен 1000 литров. Поручение поливать дороги коммунальным службам дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Только за 4-ое июля и ночь на 5-ое июля на улицах уральской столицы работало 248 единиц спецтехники и 366 дорожных рабочих. Днем 5 июля вышли 315 рабочих и 142 единицы спецтехники, в том числе: 16 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 37 самосвалов, 5 аппаратов высокого давления, 3 катка. По заявлению мэрии, работы по летней уборке продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...