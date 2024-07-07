SHOT: украинец в Подмосковье организовал нарколабораторию на даче

07 июля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Информация об имевшейся судимости или уголовном преследовании не уточнялась Фото: Анна Майорова © URA.RU В Подмосковье был задержан 40-летний гражданин Украины, который организовал нарколабораторию и хранилище наркотиков на арендованной даче. В ходе обыска было обнаружено около 22 килограммов подозрительных веществ и оборудование для их производства, сообщил telegram-канал SHOT. «Силовики нагрянули с обыском в дом на территории СНТ „Маяк“ в Пушкинском городском округе, который арендовал 40-летний украинец. В ходе обысков нашли более 50 различных бутылок и емкостей с подозрительными жидкими веществами весом примерно 22 кг, а также оборудование для изготовления наркотиков», — уточнили авторы поста, ссылаясь на свои источники. Все содержимое было отправлено на заключение медицинской экспертизы. Мужчина задержан, не имеет работы и проживает в России без официальной регистрации. По факту незаконного производства, распространения или отправки наркотических и психотропных веществ было начато уголовное преследование. В случае признания вины, гражданину Украины может грозить срок до 20 лет тюремного заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье был задержан 40-летний гражданин Украины, который организовал нарколабораторию и хранилище наркотиков на арендованной даче. В ходе обыска было обнаружено около 22 килограммов подозрительных веществ и оборудование для их производства, сообщил telegram-канал SHOT. «Силовики нагрянули с обыском в дом на территории СНТ „Маяк“ в Пушкинском городском округе, который арендовал 40-летний украинец. В ходе обысков нашли более 50 различных бутылок и емкостей с подозрительными жидкими веществами весом примерно 22 кг, а также оборудование для изготовления наркотиков», — уточнили авторы поста, ссылаясь на свои источники. Все содержимое было отправлено на заключение медицинской экспертизы. Мужчина задержан, не имеет работы и проживает в России без официальной регистрации. По факту незаконного производства, распространения или отправки наркотических и психотропных веществ было начато уголовное преследование. В случае признания вины, гражданину Украины может грозить срок до 20 лет тюремного заключения.