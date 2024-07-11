Мэрия поменяет стоимость проезда в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пересадочный билет на 30 минут на три вида транспорта в Екатеринбурге стоит сейчас 33 рубля
Пересадочный билет на 30 минут на три вида транспорта в Екатеринбурге стоит сейчас 33 рубля Фото:

Стоимость пересадочного проездного в Екатеринбурге будет понижена. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU. 

«Пересадочные тарифы пересматриваем. Могу точно сказать, что не в сторону увеличения. Цена за проездной будет привлекательной для пассажира. Наша цель — сделать так, чтобы максимальное количество людей пользовались проездными. Разовый тариф повышаться в ближайшее время не будет», — подчеркнул Рустам Галямов.

Сейчас электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) стоит 33 рубля. Он действует 30 минут. На 60 минут на четыре вида транспорта (добавлено метро) — 62 рубля. С 20 февраля 2023 года стоимость проезда в Екатеринбурге составляет 33 рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость пересадочного проездного в Екатеринбурге будет понижена. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU.  «Пересадочные тарифы пересматриваем. Могу точно сказать, что не в сторону увеличения. Цена за проездной будет привлекательной для пассажира. Наша цель — сделать так, чтобы максимальное количество людей пользовались проездными. Разовый тариф повышаться в ближайшее время не будет», — подчеркнул Рустам Галямов. Сейчас электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) стоит 33 рубля. Он действует 30 минут. На 60 минут на четыре вида транспорта (добавлено метро) — 62 рубля. С 20 февраля 2023 года стоимость проезда в Екатеринбурге составляет 33 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...