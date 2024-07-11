Мэрия поменяет стоимость проезда в Екатеринбурге

Стоимость пересадочного проездного в Екатеринбурге будет понижена. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU.
«Пересадочные тарифы пересматриваем. Могу точно сказать, что не в сторону увеличения. Цена за проездной будет привлекательной для пассажира. Наша цель — сделать так, чтобы максимальное количество людей пользовались проездными. Разовый тариф повышаться в ближайшее время не будет», — подчеркнул Рустам Галямов.
Сейчас электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) стоит 33 рубля. Он действует 30 минут. На 60 минут на четыре вида транспорта (добавлено метро) — 62 рубля. С 20 февраля 2023 года стоимость проезда в Екатеринбурге составляет 33 рубля.
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