В Челябинске из-за метротрама перекроют выезд из жилого комплекса

В Челябинске на три дня из-за строительства метротрама перекроют выезд из жилого комплекса «Территория» на улице Овчинникова. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«Временно изменяется схема выезда с ЖК „Территория“. Закроют дорогу у остановки „Улица Овчинникова“, — сообщили в пресс-службе министерства.
Дорога будет закрыта с 8:00 часов 13 июля до 21:00 часа 15 июля. Причина перекрытия — переустройство сетей связи на стройплощадке будущего метротрамвая. ЖК «Территория» включает в себя пять многоэтажных домов по улице Овчинникова.
Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.
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