11 июля 2024

В Челябинске из-за метротрама перекроют выезд из жилого комплекса. Схема

В Челябинске из-за метротрама перекроют выезд из жилого комплекса
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу перекроют из-за строительства метротрама
Дорогу перекроют из-за строительства метротрама Фото:

В Челябинске на три дня из-за строительства метротрама перекроют выезд из жилого комплекса «Территория» на улице Овчинникова. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«Временно изменяется схема выезда с ЖК „Территория“. Закроют дорогу у остановки „Улица Овчинникова“, — сообщили в пресс-службе министерства.

Дорога будет закрыта с 8:00 часов 13 июля до 21:00 часа 15 июля. Причина перекрытия — переустройство сетей связи на стройплощадке будущего метротрамвая. ЖК «Территория» включает в себя пять многоэтажных домов по улице Овчинникова.

Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.

Выезд будет организован по временной схеме
Выезд будет организован по временной схеме
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В Челябинске на три дня из-за строительства метротрама перекроют выезд из жилого комплекса «Территория» на улице Овчинникова. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Временно изменяется схема выезда с ЖК „Территория“. Закроют дорогу у остановки „Улица Овчинникова“, — сообщили в пресс-службе министерства. Дорога будет закрыта с 8:00 часов 13 июля до 21:00 часа 15 июля. Причина перекрытия — переустройство сетей связи на стройплощадке будущего метротрамвая. ЖК «Территория» включает в себя пять многоэтажных домов по улице Овчинникова. Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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