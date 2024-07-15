В Свердловских городах зафиксирован рекорд по стобалльникам на ЕГЭ

15 июля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Высокое количество стобалльников в Нижнем Тагиле, Новоуральске и Серове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резкий рост числа стобалльников на ЕГЭ зафиксировали не только в Екатеринбурге, но и в других свердловских городах. На данный момент насчитали 217 отличников. Статистику привел департамент информационной политики региона. Сразу 70 стобалльников — из отдаленных территорий. При этом 12 школьникам удалось получить высшие баллы сразу по двум предметам, выпускница из Новоуральска смогла набрать максимум сразу за три экзамена. «Стобалльные работы в этом году, помимо выпускников из Екатеринбурга, написали школьники из Ирбита, Богдановича, Верхней Салды, поселка городского типа Махнево, Сухого Лога, Тавды, Качканара, Ивделя, Талицы, Тугулыма, Сосьвы, Новой Ляли, Туринска, Режа, ЗАТО Свободный», — отметили в ДИПе. Кроме того, рекордное количество стобалльников зафиксировали в Нижнем Тагиле и Новоуральске — по семь выпускников, в Серове — шесть, в Первоуральске и Верхней Пышме — по четыре, по три отличника в Верхней Салде, Каменске-Уральском и Невьянске. Областной министр образования Юрий Биктуганов заявил, что «условная географическая карта стобалльников в этом году без нашей области получилась гораздо ярче». В ней 34 муниципалитета. «Это говорит о том, что в регионе уровень подготовки ребят одинаково высокий как в „столичных“ школах, так и в школах, расположенных на территориях, отдаленных от Екатеринбурга», — отметил Биктуганов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Резкий рост числа стобалльников на ЕГЭ зафиксировали не только в Екатеринбурге, но и в других свердловских городах. На данный момент насчитали 217 отличников. Статистику привел департамент информационной политики региона. Сразу 70 стобалльников — из отдаленных территорий. При этом 12 школьникам удалось получить высшие баллы сразу по двум предметам, выпускница из Новоуральска смогла набрать максимум сразу за три экзамена. «Стобалльные работы в этом году, помимо выпускников из Екатеринбурга, написали школьники из Ирбита, Богдановича, Верхней Салды, поселка городского типа Махнево, Сухого Лога, Тавды, Качканара, Ивделя, Талицы, Тугулыма, Сосьвы, Новой Ляли, Туринска, Режа, ЗАТО Свободный», — отметили в ДИПе. Кроме того, рекордное количество стобалльников зафиксировали в Нижнем Тагиле и Новоуральске — по семь выпускников, в Серове — шесть, в Первоуральске и Верхней Пышме — по четыре, по три отличника в Верхней Салде, Каменске-Уральском и Невьянске. Областной министр образования Юрий Биктуганов заявил, что «условная географическая карта стобалльников в этом году без нашей области получилась гораздо ярче». В ней 34 муниципалитета. «Это говорит о том, что в регионе уровень подготовки ребят одинаково высокий как в „столичных“ школах, так и в школах, расположенных на территориях, отдаленных от Екатеринбурга», — отметил Биктуганов.