Кто получает самую маленькую пенсию

Россияне, которые работали в «серую», будут получать маленькую пенсию. Об этом сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
«Самые низкие пенсии будут у россиян, которые получали небольшие зарплаты, а также у тех, кто работал „в серую“ и имеет мало официального стажа. Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», — рассказала Мирзабалаева агентству «Прайм».
Кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений и не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже, также будут получать небольшую пенсию. К этим же людям относятся и те, кто имеет мало пенсионных баллов.
Ежегодно в апреле происходит индексация социальной пенсии. В 2024 году выплата увеличилась на 7,5%, а в 2025 году — 9,5%. Подробнее об изменениях пенсии — в материале URA.RU. По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, жители Чукотки, Ненецкого АО и Камчатского края получат максимальную прибавку к выплате в 2024 году. Кроме того, с 1 июня повышенную пенсию получают люди, которые в мае 2024 года отметили 80-летний юбилей.
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