Челябинка разыскивает украденного кота, нуждающегося в медпомощи. Фото

16 июля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Кота взяли поиграть подростки и отпустили в незнакомом месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Миасса Челябинской области разместила в соцсетях просьбу о помощи в поисках кота, который нуждается в медицинской помощи. Обстоятельства пропажи домашнего любимца она рассказала URA.RU. «Пропал кот Дема, он на дорогом корме и лекарствах. От дома далеко не уходил, очень пугливый. Кота взяли подростки поиграть и отпустили в незнакомом для животного месте, он находится где-то в частном секторе автозавода. Умоляю, помогите найти!» — рассказала URA.RU Анна Манакова. Владелица кота рассказала, что нашла подростков, которые взяли домашнее животное поиграть. Они обещали помочь найти любимца семьи, но вот уже двое суток его никто не видел. Хозяйка просит принести кота на улицу Уральскую, 6. Кот очень ласковый Читатель URA.RU Кот ест спецкорм и нуждается в медпомощи Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Миасса Челябинской области разместила в соцсетях просьбу о помощи в поисках кота, который нуждается в медицинской помощи. Обстоятельства пропажи домашнего любимца она рассказала URA.RU. «Пропал кот Дема, он на дорогом корме и лекарствах. От дома далеко не уходил, очень пугливый. Кота взяли подростки поиграть и отпустили в незнакомом для животного месте, он находится где-то в частном секторе автозавода. Умоляю, помогите найти!» — рассказала URA.RU Анна Манакова. Владелица кота рассказала, что нашла подростков, которые взяли домашнее животное поиграть. Они обещали помочь найти любимца семьи, но вот уже двое суток его никто не видел. Хозяйка просит принести кота на улицу Уральскую, 6.