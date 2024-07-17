Транспортная прокуратура помогла машинисту из Златоуста получить зарплату

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Машинист электровоза по вине работодателя недоработал до месячной нормы более 15 часов, которые не были ему оплачены
Машинист электровоза по вине работодателя недоработал до месячной нормы более 15 часов, которые не были ему оплачены Фото:

В Златоусте Челябинской области машинисту электровоза в локомотивном депо недоплатили зарплату по вине работодателя. Работник обратился в Уральскую транспортную прокуратуру, в результате ему была выплачена заработная плата в полном объеме, сообщили 17 июля в транспортной прокуратуре.

«Уральской транспортной прокуратурой в Златоустовском транспортном районе на основании обращения работника железнодорожного предприятия проведена проверка исполнения трудового законодательства. Установлено, что в апреле 2024 года машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Златоуст по вине работодателя недоработал до месячной нормы более 15 часов, которые не были ему оплачены», — сообщил в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, транспортным прокурором начальнику железнодорожного предприятия было внесено представление. По результатам его рассмотрения работнику и была выплачена заработная плата.

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В Златоусте Челябинской области машинисту электровоза в локомотивном депо недоплатили зарплату по вине работодателя. Работник обратился в Уральскую транспортную прокуратуру, в результате ему была выплачена заработная плата в полном объеме, сообщили 17 июля в транспортной прокуратуре. «Уральской транспортной прокуратурой в Златоустовском транспортном районе на основании обращения работника железнодорожного предприятия проведена проверка исполнения трудового законодательства. Установлено, что в апреле 2024 года машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Златоуст по вине работодателя недоработал до месячной нормы более 15 часов, которые не были ему оплачены», — сообщил в ведомстве. Как отметили в прокуратуре, транспортным прокурором начальнику железнодорожного предприятия было внесено представление. По результатам его рассмотрения работнику и была выплачена заработная плата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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