Транспортная прокуратура помогла машинисту из Златоуста получить зарплату

В Златоусте Челябинской области машинисту электровоза в локомотивном депо недоплатили зарплату по вине работодателя. Работник обратился в Уральскую транспортную прокуратуру, в результате ему была выплачена заработная плата в полном объеме, сообщили 17 июля в транспортной прокуратуре.
«Уральской транспортной прокуратурой в Златоустовском транспортном районе на основании обращения работника железнодорожного предприятия проведена проверка исполнения трудового законодательства. Установлено, что в апреле 2024 года машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Златоуст по вине работодателя недоработал до месячной нормы более 15 часов, которые не были ему оплачены», — сообщил в ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, транспортным прокурором начальнику железнодорожного предприятия было внесено представление. По результатам его рассмотрения работнику и была выплачена заработная плата.
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