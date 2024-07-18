Путин увековечил память первого председателя Верховного суда Лебедева

Президент России Владимир Путин издал указ «Об увековечении памяти В.М.Лебедева». Первый председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве. Ему было 80 лет. Лебедев возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина.
Указ отмечает «выдающиеся заслуги В.М.Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки». Согласно документу, в Российском госуниверситете правосудия будут введены стипендии имени Вячеслава Лебедева. Самому вузу будет присвоено имя Лебедева. На доме, где жил первый председатель Верховного суда, установят мемориальную доску. Также именем Лебедева назовут сквер в Москве.
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Президент России Владимир Путин издал указ «Об увековечении памяти В.М.Лебедева». Первый председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве. Ему было 80 лет. Лебедев возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Указ отмечает «выдающиеся заслуги В.М.Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки». Согласно документу, в Российском госуниверситете правосудия будут введены стипендии имени Вячеслава Лебедева. Самому вузу будет присвоено имя Лебедева. На доме, где жил первый председатель Верховного суда, установят мемориальную доску. Также именем Лебедева назовут сквер в Москве.