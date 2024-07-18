Общество Путин увековечил память первого председателя Верховного суда Лебедева 18 июля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 + Именем Лебедева назовут сквер и вуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин издал указ «Об увековечении памяти В.М.Лебедева». Первый председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве. Ему было 80 лет. Лебедев возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Новость по теме Скончался назначенный при Ельцине председатель Верховного суда Лебедев: биография и заслуги Указ отмечает «выдающиеся заслуги В.М.Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки». Согласно документу , в Российском госуниверситете правосудия будут введены стипендии имени Вячеслава Лебедева. Самому вузу будет присвоено имя Лебедева. На доме, где жил первый председатель Верховного суда, установят мемориальную доску. Также именем Лебедева назовут сквер в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин издал указ «Об увековечении памяти В.М.Лебедева». Первый председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве. Ему было 80 лет. Лебедев возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Указ отмечает «выдающиеся заслуги В.М.Лебедева в развитие отечественной судебной системы и российской юридической науки». Согласно документу, в Российском госуниверситете правосудия будут введены стипендии имени Вячеслава Лебедева. Самому вузу будет присвоено имя Лебедева. На доме, где жил первый председатель Верховного суда, установят мемориальную доску. Также именем Лебедева назовут сквер в Москве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям