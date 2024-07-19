19 июля 2024

Пьяный челябинец попытался скрыться на BMW от сотрудников Госавтоинспекции

Пьяный челябинец попытался скрыться на BMW от сотрудников Госавтоинспекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя остановили напротив здания областного правительства
Водителя остановили напротив здания областного правительства Фото:

Пьяный челябинец попытался скрыться на BMW от сотрудников Госавтоинспекции, которые остановили его на улице Цвиллинга, 25 для проверки документов. Об этом  URA.RU сообщили 

«Инцидент произошел в ночь на 20 июля. В ходе проверки документов экипажем ДПС „275“ установлено, что водитель управлял автомобилем BMW с признаками опьянения. В ходе оформления протокола мужчина стал препятствовать сотрудникам ГИБДД, а также попытался скрыться», — заявили в Госавтоинспекции города. 

Отмечается, что в отношении водителя BMW составлены два административных материалов.  По ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянение и ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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Пьяный челябинец попытался скрыться на BMW от сотрудников Госавтоинспекции, которые остановили его на улице Цвиллинга, 25 для проверки документов. Об этом  URA.RU сообщили  «Инцидент произошел в ночь на 20 июля. В ходе проверки документов экипажем ДПС „275“ установлено, что водитель управлял автомобилем BMW с признаками опьянения. В ходе оформления протокола мужчина стал препятствовать сотрудникам ГИБДД, а также попытался скрыться», — заявили в Госавтоинспекции города.  Отмечается, что в отношении водителя BMW составлены два административных материалов.  По ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянение и ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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