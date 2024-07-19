Пьяный челябинец попытался скрыться на BMW от сотрудников Госавтоинспекции, которые остановили его на улице Цвиллинга, 25 для проверки документов. Об этом URA.RU сообщили
«Инцидент произошел в ночь на 20 июля. В ходе проверки документов экипажем ДПС „275“ установлено, что водитель управлял автомобилем BMW с признаками опьянения. В ходе оформления протокола мужчина стал препятствовать сотрудникам ГИБДД, а также попытался скрыться», — заявили в Госавтоинспекции города.
Отмечается, что в отношении водителя BMW составлены два административных материалов. По ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянение и ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
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