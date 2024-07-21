Арестованные на Западе российские яхты подверглись атакам

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На конфискованные российские яхты нападают сквоттеры, из-за чего властям США приходится тратиться на охрану Фото:
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Арестованные западными странами яхты, принадлежащие российским бизнесменам, обходятся в круглую сумму на их содержание и охрану, а продажа таких активов вызывает ряд сложностей. Об этом сообщила Financial Times. Там же отметили, что на суда часто пытаются проникнуть сквоттеры.

«По прошествии двух лет большинство из [конфискованных яхт] не были проданы на аукционах, как предполагалось, а продолжают стоять в портах, подвергаясь попыткам проникновения сквоттеров», — пишет FT. В статье приводится пример 58-метровой суперяхты Phi, которая до сих пор находится в лондонском порту Канари-Уорф, которая подверглась нападению сквоттеров. Сейчас на яхте есть табличка, предупреждающая о наказании за проникновение на судно.

По информации FT, ежемесячное содержание одной из арестованных яхт, Amadea, составляет около 740 тысяч долларов, что в год обходится американскому правительству почти в девять миллионов долларов. При этом потенциальные покупатели осторожны из-за юридических рисков, связанных с приобретением такого рода активов.

Ранее сообщалось, что власти США ежегодно тратят семь миллионов долларов на содержание конфискованной яхты Amadea. Конфисковать яхту потребовали в конце октября 2023 года. В Федеральный суд Южного округа Калифорнии было направлено ходатайство о возврате судна, истцам в удовлетворении требований отказали, передает РАПСИ.

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Арестованные западными странами яхты, принадлежащие российским бизнесменам, обходятся в круглую сумму на их содержание и охрану, а продажа таких активов вызывает ряд сложностей. Об этом сообщила Financial Times. Там же отметили, что на суда часто пытаются проникнуть сквоттеры. «По прошествии двух лет большинство из [конфискованных яхт] не были проданы на аукционах, как предполагалось, а продолжают стоять в портах, подвергаясь попыткам проникновения сквоттеров», — пишет FT. В статье приводится пример 58-метровой суперяхты Phi, которая до сих пор находится в лондонском порту Канари-Уорф, которая подверглась нападению сквоттеров. Сейчас на яхте есть табличка, предупреждающая о наказании за проникновение на судно. По информации FT, ежемесячное содержание одной из арестованных яхт, Amadea, составляет около 740 тысяч долларов, что в год обходится американскому правительству почти в девять миллионов долларов. При этом потенциальные покупатели осторожны из-за юридических рисков, связанных с приобретением такого рода активов. Ранее сообщалось, что власти США ежегодно тратят семь миллионов долларов на содержание конфискованной яхты Amadea. Конфисковать яхту потребовали в конце октября 2023 года. В Федеральный суд Южного округа Калифорнии было направлено ходатайство о возврате судна, истцам в удовлетворении требований отказали, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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