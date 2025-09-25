ЦБ анонсировал выпуск новых купюр купюр номиналом 50 рублей и 10 рублей

ЦБ планирует выпустить новые банкноты 10 и 50 рублей в 2027-2028 годах
ЦБ анонсировал выпуск новых купюр номиналом 50 рублей в 2027 году и 10 рублей в 2028 году
ЦБ анонсировал выпуск новых купюр номиналом 50 рублей в 2027 году и 10 рублей в 2028 году

Банк России планирует выпустить обновленную банкноту номиналом 50 рублей в 2027 году, а модернизированную купюру в 10 рублей — в 2028 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

«Банкноты 10 и 50 рублей мы также будем обновлять. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей», — сказал Белов для РИА Новости.

Ранее Банк России уже представил обновленные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей, а также объявил о планах выпустить модернизированную 1000-рублевую купюру до конца 2025 года. Кроме того, с 2022 года ведется работа над новой сиренево-фиолетовой банкнотой в 500 рублей, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и Пятигорску. Новые купюры постепенно заменяют банкноты образца 1997 года.

