Власти США ежегодно тратят семь миллионов долларов на содержание конфискованной яхты Amadea, которая якобы принадлежала попавшему под санкции российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом пишет Reuters.
«Американские власти обратились с ходатайством к судье федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Дэйлу Хо. Они просят разрешить продать яхту на аукцион до завершения разбирательства, так как на ее обслуживание ежемесячно необходимо 600 тысяч долларов, а эта сумма „чрезмерна“», —
Отказаться от этих трат нельзя. Обслуживание судна длиной 106 метров и стоимостью около 300 миллионов долларов важно для сохранения его ценности. По некоторым данным, яхта принадлежит сенатору Керимову.
Соединенные штаты Америки (США) потребовали конфисковать яхту Amadea в конце октября 2023 года. Как говорилось в заявлении министерства юстиции Америки, они подали иск после тщательной работы по сбору доказательств, свидетельствующих о неоднократном неправомерном использовании Керимовым финансовой системы США для содержания яхты. Полиция независимого государства Фиджи арестовала яхту 14 апреля 2022 года. Amadea вошла в экономическую зону государства без разрешения властей.
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