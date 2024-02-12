Reuters: обслуживание «яхты Керимова» обходится США в 7 млн долларов

13 февраля 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Яхту Сулеймана Керимова конфисковали в порту Фиджи Фото: Илья Московец © URA.RU Власти США ежегодно тратят семь миллионов долларов на содержание конфискованной яхты Amadea, которая якобы принадлежала попавшему под санкции российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом пишет Reuters. «Американские власти обратились с ходатайством к судье федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Дэйлу Хо. Они просят разрешить продать яхту на аукцион до завершения разбирательства, так как на ее обслуживание ежемесячно необходимо 600 тысяч долларов, а эта сумма „чрезмерна“», — сообщает агентство со ссылкой на судебные документы. Отказаться от этих трат нельзя. Обслуживание судна длиной 106 метров и стоимостью около 300 миллионов долларов важно для сохранения его ценности. По некоторым данным, яхта принадлежит сенатору Керимову. Соединенные штаты Америки (США) потребовали конфисковать яхту Amadea в конце октября 2023 года. Как говорилось в заявлении министерства юстиции Америки, они подали иск после тщательной работы по сбору доказательств, свидетельствующих о неоднократном неправомерном использовании Керимовым финансовой системы США для содержания яхты. Полиция независимого государства Фиджи арестовала яхту 14 апреля 2022 года. Amadea вошла в экономическую зону государства без разрешения властей.

Власти США ежегодно тратят семь миллионов долларов на содержание конфискованной яхты Amadea, которая якобы принадлежала попавшему под санкции российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом пишет Reuters. «Американские власти обратились с ходатайством к судье федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Дэйлу Хо. Они просят разрешить продать яхту на аукцион до завершения разбирательства, так как на ее обслуживание ежемесячно необходимо 600 тысяч долларов, а эта сумма „чрезмерна“», — сообщает агентство со ссылкой на судебные документы. Отказаться от этих трат нельзя. Обслуживание судна длиной 106 метров и стоимостью около 300 миллионов долларов важно для сохранения его ценности. По некоторым данным, яхта принадлежит сенатору Керимову. Соединенные штаты Америки (США) потребовали конфисковать яхту Amadea в конце октября 2023 года. Как говорилось в заявлении министерства юстиции Америки, они подали иск после тщательной работы по сбору доказательств, свидетельствующих о неоднократном неправомерном использовании Керимовым финансовой системы США для содержания яхты. Полиция независимого государства Фиджи арестовала яхту 14 апреля 2022 года. Amadea вошла в экономическую зону государства без разрешения властей.