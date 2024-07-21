Бастрыкин ответил на просьбы свердловчанки о помощи после угроз «черных лесорубов»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область) Анны Кафман, которую терроризируют «черные лесорубы». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«К Бастрыкину обратилась многодетная мать из города Нижнего Тагила, безопасности семьи которой на протяжении длительного времени угрожают лица, осуществляющие незаконную рубку лесных насаждений. Также сообщается, что местными правоохранительными органами необходимых мер по защите семьи женщины не принимается», — говорится в сообщении ведомства.
Поручение отдано и. о. руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко. Помимо доклада по обращениям жертвы, требуется отчет о прежних решениях по этому делу.
Ранее URA.RU рассказывало, что многодетная мать из Свердловской области записала обращение к председателю СК Александру Бастрыкину с призывами подключиться к расследованию уголовного дела. Она утверждает, что ее семью уже несколько лет запугивают «черные лесорубы», деятельность которых она остановила в 2019 году. Видеозапись имеется в распоряжении URA.RU.
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