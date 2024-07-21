21 июля 2024

В Екатеринбурге разрешили жарить шашлыки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жарить шашлыки и ходить в лес можно с 22 июля
Жарить шашлыки и ходить в лес можно с 22 июля Фото:

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, который с 13 апреля запрещал жарить шашлыки и ходить в лес. Постановление об этом подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин, рассказали в пресс-службе администрации.

«Постановляю: отменить особый противопожарный режим на территории муниципального образования „город Екатеринбург“. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой», — следует из документа. Ограничения сняли 22 июля.

Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили 18 июля. Такое решение приняли на заседании правительства в связи с улучшением обстановки с лесными пожарами. Однако власти отдельных населенных пунктов вправе вводить ограничения в зависимости от локальной обстановки. Во время ограничений в Екатеринбурге и области работали патрульные группы, которые следили за порядком.

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В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим, который с 13 апреля запрещал жарить шашлыки и ходить в лес. Постановление об этом подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин, рассказали в пресс-службе администрации. «Постановляю: отменить особый противопожарный режим на территории муниципального образования „город Екатеринбург“. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой», — следует из документа. Ограничения сняли 22 июля. Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили 18 июля. Такое решение приняли на заседании правительства в связи с улучшением обстановки с лесными пожарами. Однако власти отдельных населенных пунктов вправе вводить ограничения в зависимости от локальной обстановки. Во время ограничений в Екатеринбурге и области работали патрульные группы, которые следили за порядком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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