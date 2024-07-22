В Кремле отреагировали заявление Вучича о подготовке Запада к войне с Россией

Кремль: НАТО конфронтационно настроена по отношению к России
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле отреагировали заявление Вучича о подготовке Запада к войне с Россией
В Кремле отреагировали заявление Вучича о подготовке Запада к войне с Россией Фото:

В Кремле отреагировали на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что НАТО активно готовится к войне с Россией. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Кремле видят опасность со стороны НАТО.

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ. Это представляет для нас опасность. Блок НАТО настроен конфронтационно по отношению к России», — отметил Песков.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что страны Запада активно ведут подготовку к прямому столкновению с Россией. И этот процесс идет быстрее, чем многим кажется. Более того, по его словам, Сербия в курсе таких военных приготовлений НАТО. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил о введении обязательного призыва на военную службу в странах ЕС, в том чисел в Латвии и Норвегии, а также о планах сделать это в Германии.

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В Кремле отреагировали на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что НАТО активно готовится к войне с Россией. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Кремле видят опасность со стороны НАТО. «Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ. Это представляет для нас опасность. Блок НАТО настроен конфронтационно по отношению к России», — отметил Песков. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что страны Запада активно ведут подготовку к прямому столкновению с Россией. И этот процесс идет быстрее, чем многим кажется. Более того, по его словам, Сербия в курсе таких военных приготовлений НАТО. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил о введении обязательного призыва на военную службу в странах ЕС, в том чисел в Латвии и Норвегии, а также о планах сделать это в Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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