Полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву представили военного прокурора Центрального военного округа Константина Ольховатенко. Якушев поставил новому главе ведомства важную задачу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
«Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию, соблюдение законодательства в рядах Вооружённых сил России имеет особое значение. Необходимо обеспечить чёткое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко», — акцентировал полпред на встрече с новым прокурором ЦВО.
Ольховатенко родился в 1967 году. Его карьера в органах военной прокуратуры началась после окончания военно-юридического факультета Военного института. Ольховатенко трудился в Оренбурге, Белгороде, Омске, Московской области, а также занимал должность заместителя военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения и первого заместителя военного прокурора Балтийского флота. У Ольховатенко есть ведомственные награды, он удостоен звания Почётного работника прокуратуры РФ, а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
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