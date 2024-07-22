Полпред Якушев поставил задачу новому военному прокурору ЦВО. Фото

Полпреду Якушеву представили нового военного прокурора ЦВО Ольховатенко
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Константин Ольховатенко родился в 1967 году
Константин Ольховатенко родился в 1967 году Фото:

Полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву представили военного прокурора Центрального военного округа Константина Ольховатенко. Якушев поставил новому главе ведомства важную задачу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию, соблюдение законодательства в рядах Вооружённых сил России имеет особое значение. Необходимо обеспечить чёткое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко», — акцентировал полпред на встрече с новым прокурором ЦВО.

Ольховатенко родился в 1967 году. Его карьера в органах военной прокуратуры началась после окончания военно-юридического факультета Военного института. Ольховатенко трудился в Оренбурге, Белгороде, Омске, Московской области, а также занимал должность заместителя военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения и первого заместителя военного прокурора Балтийского флота. У Ольховатенко есть ведомственные награды, он удостоен звания Почётного работника прокуратуры РФ, а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Представил Якушеву нового военного прокурора его первый зам,, генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов
Представил Якушеву нового военного прокурора его первый зам,, генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов
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Полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву представили военного прокурора Центрального военного округа Константина Ольховатенко. Якушев поставил новому главе ведомства важную задачу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию, соблюдение законодательства в рядах Вооружённых сил России имеет особое значение. Необходимо обеспечить чёткое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко», — акцентировал полпред на встрече с новым прокурором ЦВО. Ольховатенко родился в 1967 году. Его карьера в органах военной прокуратуры началась после окончания военно-юридического факультета Военного института. Ольховатенко трудился в Оренбурге, Белгороде, Омске, Московской области, а также занимал должность заместителя военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения и первого заместителя военного прокурора Балтийского флота. У Ольховатенко есть ведомственные награды, он удостоен звания Почётного работника прокуратуры РФ, а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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