Нотариус из Миасса лишен полномочий за сомнительные сделки

Нотариус из Миассе Челябинской области лишен права оказывать нотариальные услуги за многочисленные нарушения в работе. Он удостоверил более 500 сомнительных сделок, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Частнопрактикующий нотариус в течение 2019—2021 годов неоднократно привлекался Челябинской областной нотариальной палатой к дисциплинарной ответственности за виновное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ. Прокуратура области обратилась с иском в суд о лишении нотариуса права нотариальной деятельности», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, нотариус не соблюдал требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при удостоверении договоров займа, соглашений о переуступке прав требований по договорам займа, соглашений к договору поручительства и совершении исполнительных надписей. Всего нотариус удостоверил свыше 500 сомнительных сделок без уведомления Росфинмониторинга.
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