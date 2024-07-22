22 июля 2024

Нотариус из Миасса лишен полномочий за сомнительные сделки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывески нотариусов. Челябинск, нотариус
Нотариус допустил множество нарушений в работе Фото:

Нотариус из Миассе Челябинской области лишен права оказывать нотариальные услуги за многочисленные нарушения в работе. Он удостоверил более 500 сомнительных сделок, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Частнопрактикующий нотариус в течение 2019—2021 годов неоднократно привлекался Челябинской областной нотариальной палатой к дисциплинарной ответственности за виновное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ. Прокуратура области обратилась с иском в суд о лишении нотариуса права нотариальной деятельности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, нотариус не соблюдал требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при удостоверении договоров займа, соглашений о переуступке прав требований по договорам займа, соглашений к договору поручительства и совершении исполнительных надписей. Всего нотариус удостоверил свыше 500 сомнительных сделок без уведомления Росфинмониторинга.

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Нотариус из Миассе Челябинской области лишен права оказывать нотариальные услуги за многочисленные нарушения в работе. Он удостоверил более 500 сомнительных сделок, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Частнопрактикующий нотариус в течение 2019—2021 годов неоднократно привлекался Челябинской областной нотариальной палатой к дисциплинарной ответственности за виновное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ. Прокуратура области обратилась с иском в суд о лишении нотариуса права нотариальной деятельности», — уточнили в пресс-службе ведомства. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, нотариус не соблюдал требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при удостоверении договоров займа, соглашений о переуступке прав требований по договорам займа, соглашений к договору поручительства и совершении исполнительных надписей. Всего нотариус удостоверил свыше 500 сомнительных сделок без уведомления Росфинмониторинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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