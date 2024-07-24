Трамп раскрыл, кто заставил Байдена выйти из президентской гонки

Трамп: Обама вынудил Байдена выйти из предвыборной гонки, так как не выносит его

24 июля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп (на фото) уверен, что Обама поспособствовал выходу Байдена из президентской гонки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил экс-главу государства Барака Обаму в снятии нынешнего президента США Джо Байдена с предвыборной гонки. По его словам, Обама «терпеть не может» действующего главу государства. «Обама его (Байдена — прим.URA.RU) терпеть не может, и он (Байден) не может терпеть Обаму. Обама сыграл свою роль, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — заявил Трамп в беседе с изданием The New York Post. По словам республиканца, все люди из его окружения, в том числе политик Нэнси Пилоси, «бросили его». Трамп уверен, что у Байдена не было выбора, так как демократы из его партии не дали бы ему бороться за место в Белом Доме. Ранее стало известно, что Обама изначально не верил в победу Байдена. Он рекомендовал сняться ему с выборов. Сам президент США ранее уже подозревал своего близкого соратника в предательстве, сообщает NYT. Также он считает, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси стоит за этими усилиями, а Обаму назвал «кукловодом за кулисами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил экс-главу государства Барака Обаму в снятии нынешнего президента США Джо Байдена с предвыборной гонки. По его словам, Обама «терпеть не может» действующего главу государства. «Обама его (Байдена — прим.URA.RU) терпеть не может, и он (Байден) не может терпеть Обаму. Обама сыграл свою роль, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — заявил Трамп в беседе с изданием The New York Post. По словам республиканца, все люди из его окружения, в том числе политик Нэнси Пилоси, «бросили его». Трамп уверен, что у Байдена не было выбора, так как демократы из его партии не дали бы ему бороться за место в Белом Доме. Ранее стало известно, что Обама изначально не верил в победу Байдена. Он рекомендовал сняться ему с выборов. Сам президент США ранее уже подозревал своего близкого соратника в предательстве, сообщает NYT. Также он считает, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси стоит за этими усилиями, а Обаму назвал «кукловодом за кулисами».