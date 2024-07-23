Копейчанин пытался убить соседа, заколов его вилами

В Копейске (Челябинская область) местный житель хотел убить соседа и напал на него с вилами. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, довести свой план до конца он не смог.
«Мужчины конфликтовали между собой. И терпение одного не выдержало: он схватил вилы и напал на соседа, нанеся ему удар в шею. Но довести преступный замысел до конца он не смог и был задержан», — рассказал источник.
По данным URA.RU, пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу Копейска. У него были зафиксированы колотая рана шеи и ушиб головного мозга. В отношении агрессора возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). После предъявления обвинений ему должны избрать меру пресечения.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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