23 июля 2024

Копейчанин пытался убить соседа, заколов его вилами

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России 2017/18, 29 тур: ФК "Урал" - ФК "Амкар". Екатеринбург, футбольное поле, рабочие, вилы
Мужчина вооружился вилами и напал на соседа Фото:

В Копейске (Челябинская область) местный житель хотел убить соседа и напал на него с вилами. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, довести свой план до конца он не смог.

«Мужчины конфликтовали между собой. И терпение одного не выдержало: он схватил вилы и напал на соседа, нанеся ему удар в шею. Но довести преступный замысел до конца он не смог и был задержан», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу Копейска. У него были зафиксированы колотая рана шеи и ушиб головного мозга. В отношении агрессора возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). После предъявления обвинений ему должны избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Копейске (Челябинская область) местный житель хотел убить соседа и напал на него с вилами. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, довести свой план до конца он не смог. «Мужчины конфликтовали между собой. И терпение одного не выдержало: он схватил вилы и напал на соседа, нанеся ему удар в шею. Но довести преступный замысел до конца он не смог и был задержан», — рассказал источник. По данным URA.RU, пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу Копейска. У него были зафиксированы колотая рана шеи и ушиб головного мозга. В отношении агрессора возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). После предъявления обвинений ему должны избрать меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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