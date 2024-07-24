24 июля 2024

Бастрыкин: СК предлагает обязательную регистрацию для мигрантов по ДНК

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин заявил, что сотрудники СК продолжают проработку вопросов по регистрации мигрантов по ДНК
Бастрыкин заявил, что сотрудники СК продолжают проработку вопросов по регистрации мигрантов по ДНК Фото:

В России рассматривается вопрос о введении обязательной геномной регистрации для мигрантов. Вопросы по указанной тематике продолжают прорабатывать сотрудники Следственного комитета РФ, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы неоднократно предлагали различные меры, чтобы повлиять на ситуацию[в миграционной сфере]... Также предлагалось введение обязательной геномной регистрации для мигрантов, и, возможно, в Москве будет проведен такой эксперимент», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что сотрудники СК продолжают прорабатывать вопросы по указанной тематике.

Обязать мигрантов проходить геномную регистрацию предлагали еще в 2023 году. Соответствующие поправки в закон подготовил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Меры были направлены на снижение уровня преступности среди приезжающих иностранцев.

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В России рассматривается вопрос о введении обязательной геномной регистрации для мигрантов. Вопросы по указанной тематике продолжают прорабатывать сотрудники Следственного комитета РФ, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин. «Мы неоднократно предлагали различные меры, чтобы повлиять на ситуацию[в миграционной сфере]... Также предлагалось введение обязательной геномной регистрации для мигрантов, и, возможно, в Москве будет проведен такой эксперимент», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что сотрудники СК продолжают прорабатывать вопросы по указанной тематике. Обязать мигрантов проходить геномную регистрацию предлагали еще в 2023 году. Соответствующие поправки в закон подготовил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Меры были направлены на снижение уровня преступности среди приезжающих иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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