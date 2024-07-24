Бастрыкин: СК предлагает обязательную регистрацию для мигрантов по ДНК

В России рассматривается вопрос о введении обязательной геномной регистрации для мигрантов. Вопросы по указанной тематике продолжают прорабатывать сотрудники Следственного комитета РФ, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
«Мы неоднократно предлагали различные меры, чтобы повлиять на ситуацию[в миграционной сфере]... Также предлагалось введение обязательной геномной регистрации для мигрантов, и, возможно, в Москве будет проведен такой эксперимент», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». Он подчеркнул, что сотрудники СК продолжают прорабатывать вопросы по указанной тематике.
Обязать мигрантов проходить геномную регистрацию предлагали еще в 2023 году. Соответствующие поправки в закон подготовил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Меры были направлены на снижение уровня преступности среди приезжающих иностранцев.
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