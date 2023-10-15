В России хотят ввести геномную регистрацию для иностранцев

16 октября 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Поправки предполагают расширение списка тех, кто приехал в Россию для работы, образования или получения ВНЖ Фото: Анна Майорова © URA.RU В России планируют расширить список тех, кто должен проходить обязательную геномную регистрацию. К ним предлагается отнести иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих на работу, для получения образования или вида на жительство. Такие поправки в законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной геномной регистрации в РФ» подготовил зампред комитета по безопасности, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. «Предлагаемое расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, приведет к увеличению федеральной базы данных, а также более эффективному использованию в раскрытии и расследовании преступлений», — написали «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. В ней также отмечается, что для всех указанных категорий уже введена обязательная государственная дактилоскопическая регистрация. «Законопроект очень важен для того, чтобы ускорить процесс создания базы для геномной идентификации приезжающих трудовых мигрантов. Ситуация с миграционной преступностью сегодня находится на особом контроле, в связи с этим принято много мер. Но криминальная статистика показывает, что ряд проблем еще остается», — пояснил причины разработки законопроекта Анатолий Выборный.

В России планируют расширить список тех, кто должен проходить обязательную геномную регистрацию. К ним предлагается отнести иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих на работу, для получения образования или вида на жительство. Такие поправки в законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной геномной регистрации в РФ» подготовил зампред комитета по безопасности, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. «Предлагаемое расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, приведет к увеличению федеральной базы данных, а также более эффективному использованию в раскрытии и расследовании преступлений», — написали «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. В ней также отмечается, что для всех указанных категорий уже введена обязательная государственная дактилоскопическая регистрация. «Законопроект очень важен для того, чтобы ускорить процесс создания базы для геномной идентификации приезжающих трудовых мигрантов. Ситуация с миграционной преступностью сегодня находится на особом контроле, в связи с этим принято много мер. Но криминальная статистика показывает, что ряд проблем еще остается», — пояснил причины разработки законопроекта Анатолий Выборный.