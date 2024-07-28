Цивилева раскрыла судьбу фонда «Защитники Отечества» после назначения замминистра обороны

Цивилева сообщила, что останется главой фонда «Защитники Отечества»

28 июля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Цивилева заявила, что останется главой фонда «Защитники Отечества» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева заявила, что продолжить председательствовать в Фонде «Защитники Отечества» после назначения на должность. Кроме того, она отметила, что совмещение должностей сделает помощь участникам СВО еще эффективнее. Цивилева уточнила, что ранее фонд занимался оказанием помощи демобилизованным ветеранам СВО и семьям погибших военных. При этом у организации не было возможности помочь действующим военнослужащим. «У нас не было возможности им помочь, поскольку это было не нашей уставной деятельностью. У нас не было возможности получения базы информации непосредственно у Министерства обороны, поскольку сейчас я являюсь заместителем министра обороны. Вот у нас как раз появляется возможность вот этого плавного перехода», — сказала Цивилева в кулуарах на праздновании Дня ВМФ в Петербурге, передает журналист URA.RU. Замглавы ведомства подчеркнула, что останется главой фонда, несмотря на новую должность. Назначение на пост замминистра позволил фонду уже с 1 июля начать заниматься поддержкой действующих военных, сказала она. Кроме того, теперь есть возможность оказывать помощь участникам предыдущих военных конфликтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева заявила, что продолжить председательствовать в Фонде «Защитники Отечества» после назначения на должность. Кроме того, она отметила, что совмещение должностей сделает помощь участникам СВО еще эффективнее. Цивилева уточнила, что ранее фонд занимался оказанием помощи демобилизованным ветеранам СВО и семьям погибших военных. При этом у организации не было возможности помочь действующим военнослужащим. «У нас не было возможности им помочь, поскольку это было не нашей уставной деятельностью. У нас не было возможности получения базы информации непосредственно у Министерства обороны, поскольку сейчас я являюсь заместителем министра обороны. Вот у нас как раз появляется возможность вот этого плавного перехода», — сказала Цивилева в кулуарах на праздновании Дня ВМФ в Петербурге, передает журналист URA.RU. Замглавы ведомства подчеркнула, что останется главой фонда, несмотря на новую должность. Назначение на пост замминистра позволил фонду уже с 1 июля начать заниматься поддержкой действующих военных, сказала она. Кроме того, теперь есть возможность оказывать помощь участникам предыдущих военных конфликтов.