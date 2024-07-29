Из центра Екатеринбурга уберут важную остановку

В Екатеринбурге с проспекта Ленина перенесут за перекресток трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это улучшит организацию движения в районе перекрестка.
“Рабочие полностью заменят 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это позволит избавиться от образовавшейся на покрытии колеи”, — сказали там.
Подрядчики начали ремонт на участке от улицы Вайнера до Московской, включая фрезерование покрытия. Предполагается, что такие меры избавят проспект Ленина от "бутылочного горлышка", образовавшегося в результате сужения трехполосной дороги до двух. Ремонтные работы на проспекте Ленина завершатся к середине августа, после чего движение на перекрестке станет беспрепятственным.
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