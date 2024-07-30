Челябинцы, эвакуированные из подтопленного жилья, возвращаются домой

Число людей, эвакуированных из подтопленного жилья в пункты временного размещения, возвращаются в свои дома. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС 31 июля, за сутки число людей в ПВР сократилось более чем вдвое.
«В пунктах временного размещения остаются 34 человека. Из них семь детей», — сообщили в пресс-службе. По состоянию на утро 30 июля в ПВР размещалось 84 человека, из них 12 детей.
Кроме того, в пресс-службе главка сообщили, что на контроле ведомства остается 238 подтопленных частных жилых домов (30 июля — 230). Также подтоплен 361 приусадебный участок (30 июля — 396).
На освобожденных от воды территориях организуются восстановительные работы. Сотрудники МЧС России оказывают необходимую помощь населению.
Региональной властью организована работа по оказанию финансовой помощи жителям, пострадавшим от подтопления. Так, накануне первую финансовую помощь получили жители затопленного карабашского поселка Киолим.
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