Челябинский экс-замминистра предложил создать ведомство, контролирующее дамбы

Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, возглавивший региональную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг», предложил создать ведомство, контролирующее гидротехнические сооружения. Как Безруков сообщил URA.RU, учреждение необходимо из-за климатических изменений.
«В Челябинской области назрела необходимость создания спецучреждения, которое должно заниматься гидротехническими сооружениями, плотинами, дамбами. Мы живем в переходный период, когда изменяются климатические условия. Наш регион с его резкоконтинентальными климатическими особенностями, очень подвержен таким изменениям», — заявил URA.RU Безруков.
Он уточнил, что регион должен быть готов, как к подтоплениям, так и к засухе. Ведомство будет заниматься принятием оперативных решений в критические моменты, а на территории области необходимы гидрологические посты с онлайн-мониторингом уровня и качества воды. Эксперты учреждения смогут прогнозировать ситуации и воссоздавать электронные модели. Безруков также указал на необходимость ревизии гидротехнических объектов и создание дорожной карты по проектированию новых строений.
По прогнозам синоптиков, уровень воды в реках региона продолжит расти и 2 августа. Вода может достигнуть опасных отметок. Согласно долговременному прогнозу, дожди будут идти с разной степенью интенсивности весь последний месяц лета. По данным на 1 августа в регионе остаются подтопленными 195 жилых домов и 321 участок.
Ранее Безруков сообщил URA.RU, что причиной подтоплений Челябинска в период мегаливней могли стать градостроительные ошибки. Руководитель «Экостандарта» отметил, что проектировщикам и желающим построить, не нужно забывать о зонах подтопления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!