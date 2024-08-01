Мигрантов, похитивших уроженца Таджикистана в Еманжелинске, отправили в СИЗО

Еманжелинский райсуд Челябинской области 1 августа отправил в СИЗО двух граждан Азербайджана, похитивших уроженца Таджикистана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Судом удовлетворены ходатайства следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. То есть до 30 сентября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
При этом в деле появились новые сведения. По данным URA.RU, похитители охотились не за мужчиной, а за женщиной, с которой он проживал. Именно она задолжала им денег, причем не в первый раз. Ранее, с помощью подобной схемы, им удалось вернуть свои средства. Но в этот раз женщина обратилась в полицию.
Граждан Азербайджана оперативно задержали. Похищенного они удерживали в квартире в Еманжелинске. За него просили выкуп в размере 500 тысяч рублей.
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