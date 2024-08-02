Челябинцу грозит до 15 лет колонии за убийство отчима

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Дальнейшую судьбу челябинца определит суд Фото:

Жителю Миасса (Челябинская область), обвиняемому в смертельном избиении отчима, грозит до 15 лет колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено, материалы дела после утверждения прокурором обвинительного заключения направлены в суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Следствием по делу собрана достаточная доказательная база. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд.

Инцидент произошел в мае. Отчим с пасынком выпивали вместе. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда пасынок избил отчима руками и ногами. Мужчина скончался на месте.

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Жителю Миасса (Челябинская область), обвиняемому в смертельном избиении отчима, грозит до 15 лет колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено, материалы дела после утверждения прокурором обвинительного заключения направлены в суд. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Следствием по делу собрана достаточная доказательная база. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд. Инцидент произошел в мае. Отчим с пасынком выпивали вместе. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда пасынок избил отчима руками и ногами. Мужчина скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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