Челябинцу грозит до 15 лет колонии за убийство отчима

Дальнейшую судьбу челябинца определит суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Миасса (Челябинская область), обвиняемому в смертельном избиении отчима, грозит до 15 лет колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено, материалы дела после утверждения прокурором обвинительного заключения направлены в суд.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Следствием по делу собрана достаточная доказательная база. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд.

Инцидент произошел в мае. Отчим с пасынком выпивали вместе. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда пасынок избил отчима руками и ногами. Мужчина скончался на месте.