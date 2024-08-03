Трамп анонсировал дебаты с Харрис

Дональд Трамп анонсировал дебаты с Камалой Харрис
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал дебаты со своим политическим оппонентом Камалой Харрис. Они должны будут пройти в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с Харрис 4 сентября в Пенсильвании», —
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