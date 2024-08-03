Трамп анонсировал дебаты с Харрис

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Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп анонсировал дебаты с Камалой Харрис Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал дебаты со своим политическим оппонентом Камалой Харрис. Они должны будут пройти в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с Харрис 4 сентября в Пенсильвании», — подчеркнул Дональд Трамп. Сама Харрис официально вступила в президентскую гонку 2 августа. Это произошло после того, как текущий президент Джо Байден снял свою кандидатуру.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп анонсировал дебаты со своим политическим оппонентом Камалой Харрис. Они должны будут пройти в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Truth Social. «Договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с Харрис 4 сентября в Пенсильвании», — подчеркнул Дональд Трамп. Сама Харрис официально вступила в президентскую гонку 2 августа. Это произошло после того, как текущий президент Джо Байден снял свою кандидатуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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