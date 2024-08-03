ФСБ: россияне в этом году стали чаще ездить за границу

03 августа 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

За первое полугодие 2024 года россияне совершили 12, 6 млн поездок за границу, передает ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В этом году за первое полугодие россияне совершили 12,6 миллионов поездок за границу, что на 9% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает погранслужба ФСБ в своей статистике. Отмечается, что популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, а также страны закавказья — Абхазия, Казахстан, Армения и Грузия. «В первом квартале 2024 года, по данным ФСБ, россияне совершили поездок за рубеж на 9% больше, чем за тот же период прошлого года, — 5,3 млн. Чаще всего с января по март этого года граждане России ездили в Абхазию, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Таиланд, Китай, Египет», — сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ. Кроме того, увеличились и поездки иностранцев в Россию на 11,5%. Уточняется. что частыми туристами были гости из Таджикистана (977 тыс.), Казахстана (1,5 млн) и Узбекистана (1,8 млн поездок). Кроме того, с целью туризма также увеличилось число поездок у жителей Китая. За полгода они совершили 301,8 тысячу поездок, что в девять раз больше, чем в прошлом году. Ранее сообщалось, что увеличились цены на летний отдых на 15% относительно прошлого года. Стоимость поездок выросла как на внутрироссийских направлениях, так и на заграничных, рассказал заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. Он уточнил, что причина повышения цен — увеличение стоимости перелетов и проживания, а также удорожание ЖКУ и других инфраструктурных расходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году за первое полугодие россияне совершили 12,6 миллионов поездок за границу, что на 9% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает погранслужба ФСБ в своей статистике. Отмечается, что популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, а также страны закавказья — Абхазия, Казахстан, Армения и Грузия. «В первом квартале 2024 года, по данным ФСБ, россияне совершили поездок за рубеж на 9% больше, чем за тот же период прошлого года, — 5,3 млн. Чаще всего с января по март этого года граждане России ездили в Абхазию, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Таиланд, Китай, Египет», — сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ. Кроме того, увеличились и поездки иностранцев в Россию на 11,5%. Уточняется. что частыми туристами были гости из Таджикистана (977 тыс.), Казахстана (1,5 млн) и Узбекистана (1,8 млн поездок). Кроме того, с целью туризма также увеличилось число поездок у жителей Китая. За полгода они совершили 301,8 тысячу поездок, что в девять раз больше, чем в прошлом году. Ранее сообщалось, что увеличились цены на летний отдых на 15% относительно прошлого года. Стоимость поездок выросла как на внутрироссийских направлениях, так и на заграничных, рассказал заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. Он уточнил, что причина повышения цен — увеличение стоимости перелетов и проживания, а также удорожание ЖКУ и других инфраструктурных расходов.