«Бровь рассечена до кости»: в Екатеринбурге таксист избил пассажира

В Академическом районе Екатеринбурга таксист поссорился с клиентом и избил его. Конфликт начался, когда такси приехало не к той точке, а пострадавший немного вспылил из-за этого на водителя.
«Мы с приятелем сидели в „Ермолаевъ“, вышли и заказали такси. Он пишет, что подъехал. Мы обошли полдома, найти его не можем. Стали набирать, он сказал, что у четвертого подъезда, пришли туда, он говорит что на стоянку встал», — рассказал Александр порталу Е1.ru. По его словам, внутри машины они продолжили ругаться, ведь таксист не извинился. В какой-то момент водитель отказался везти пассажиров. Когда клиент хлопнул дверью, на него резко набросились. Пострадавший описывал нападение так: «Удар сильный в лицо. Сразу кровь потекла. Характер раны интересный — бровь рассечена до кости».
После этого на пострадавшего напала поддержка таксиста в лице дяди и двух братьев. Мужчина все же смог вызвать полицию, написал заявление и прошел экспертизу. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что отделом Верх-Исетского района №8 проводится проверка, и после ее результатов будет принято решение по делу.
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